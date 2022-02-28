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Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı

uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı
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Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 31 şahsa işlem yapıldı 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ta polis ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 6.32 gram Metamfetamin, 2.31 gram Esrar, 48 adet uyuşturucu hap, ele geçirildi. 31 şahsa; kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandıkları gerekçesi ile 28 bin 230 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.

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