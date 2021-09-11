Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı!

Malatya’da polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu bir araçta yapılan aramada 3 kilo 631 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araçta Kale İlçesi yol uygulama noktasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 kilo 396 gram kubar 1 kilo 235 gram ise toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(İHA)