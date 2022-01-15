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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyon, Bolvadin ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından Mehmet S., (53) ve Enis B., (53) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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