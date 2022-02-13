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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs tutuklandı
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Kocaeli’nin Darıca ve Körfez ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Körfez ve Darıca ilçesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 14.15 gram metamfetamin, 10.1 gram sentetik kannabinoid ve 5.45 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 8 şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslardan 4’ü serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından B.C.A., Ş.T.K., S.B. ve B.I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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