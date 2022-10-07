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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Malatya’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya’da polis ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çerçevesindeki çalışmaları sürerken, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılara ait işyeri ve ikametlerde yapılan aramada 6 kilo 375 gram skunk maddesi, 1 kilo 54 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 302 adet sentetik ecza hap, 51,18 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilen Y.Ö, M. R. A., H. İ, E. Y., M. Ö., S.Ö. ve M.E tutuklanırken, A.B. ile H.D.A.’ya adli kontrol uygulandı. R.D’nin işlemlerine ise devam edildiği bildirildi. (İHA)

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