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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 264 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 264 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli makamlarca tutuklandı.

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