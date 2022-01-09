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Anasayfa / Asayiş / Uyuşturucu baskını yapılan evden dinamit çıktı

Uyuşturucu baskını yapılan evden dinamit çıktı

uyuşturucu baskını yapılan evden dinamit çıktı
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu baskınında yapılan aramada esrar, tüfek ve dinamit ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İhsaniye’ye bağlı Döğer beldesinde bir eve baskın düzenledi. Bakında yapılan aramada ekipler, 25,52 gram esrar, 105,88 gram Hint keneviri tohumu, 6 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para,

4 adet dinamit, 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili K.U., isimli şahıs ekipler tarafından göz altına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken, ekipler şahsın dinamiti nasıl elde ettiğini ise araştırıyor.

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Aranan şahıslar Nazilli emniyetine yakalandı

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