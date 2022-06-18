“Uyursam oğlum ölür”

ÇİĞDEM ERHAN

19 aylık Alparslan Aktürk, SMA Tip 1 hastası ve hastalığından dolayı 6 kez kalbi durdu. Şu anda 8 cihaza bağlı ve yaşayabilmek için yaşam mücadelesi veriyor. Annesi ve babası ‘uyursak ölür’ dedikleri çocukları için her gün nöbet tutuyorlar. Baba Volkan Aktürk, ilk çocukları olan Alparslan’ın yaşayabilmesi için 34 milyon lira toplanması gerektiğini ve evladının son umudu tedavi için ise 4 ayının kaldığını ifade ederek, hayırseverlerden yardım istedi.

Malatya’da SMA hastalığı ile mücadele 16 çocuktan biri olan Alparslan bebek, kendisine uzatılabilecek bir yardım eli bekliyor. Çocuklarının SMA hastası olduğunu öğrendiklerinde yıkılan aile bu kez de hem annenin hem de babanın taşıyıcı olduklarını öğrendiklerinde ikinci kez dünyaları yıkıldı. Ailesi hiç zaman kaybetmeden diğer aileler gibi valilik izniyle kampanya başlattı fakat hem dolar kurunun yükselmesi hem de Alparslan gibi SMA ile mücadele eden 16 ailenin bulunması Alparslan bebeğin kampanyasının yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Kampanyalarının yüzde 10’da olduğunu ifade eden baba Volkan Aktürk, oğlunun tedavi olabilmesi için yaklaşık 34 milyon lira toplanması gerektiğini dile getirdi.

“8 CİHAZLA HAYATA TUTUNUYOR”

Alparslan’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren baba Volkan Aktürk, “Alparslan’a 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Şu an 19 aylık ve 9 kilo 700 gram. Oğlum ağız yoluyla hiçbir şey alamıyor. Çünkü yutkunma yetkisi zayıf. Evladım 8 cihazla hayata tutunuyor. Kampanyamız şu an yüzde 10’da. Tedavi olabilmesi için 4 aylık bir süremiz kaldı. Bu hastalık Allah’tan geldi ve ben evladımla sınanıyorum. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Çok zor durumdayız rabbimize sığınıyoruz. Başka elimizden gelen bir şey yok. Hükümetimizin bu ilacı Türkiye’ye getirmesini istiyoruz. Bizim evladımızı tedavi ettirebilmemiz için 1.9 milyon dolar gerekiyor. Bu parada şu anda dolar kuruna baktığımız zaman neredeyse 34 milyon yapıyor. Çocuklarımız ölmesin yaşasınlar. Tedavi olduktan sonra çocuklarımız bir ömür boyu fizik tedavi alacak. Biz buna da razıyız yeter ki çocuklarımız yaşasın. Şu anda Malatya’da 16 tane bebek var. Biz burada yarış içinde değiliz ama yarış içinde gibiyiz” şeklinde konuştu.

“OĞLUMUN 1 DAKİKA GARANTİSİ YOK”

Alparslan’ın 6 defa kalbinin durduğunu da belirten baba Aktürk, “Alparslan çok güçlü bir bebek ve yaşamak istiyor. 6 kere kalbi durdu ama her seferinde. Oğlum savaşıyor, yaşamak istiyor. Ne olur yardım edin. Ben çocuğumun iyileşmesinden başka hiçbir şey istemiyorum. Kampanyamız çok yavaş işliyor. Bundan bir ay önce kampanyamız 26 milyon iken şu anda 34 milyona yaklaştı. Malatya’da çok fazla bebek olması nedeniyle Alparslan’ın sesini duyuramadık. Oğlumun sesini duysunlar. Bizim hayırseverlere ihtiyacımız var. Bir baba olarak elimden geleni yapıyorum, gecemi gündüzüme katıyorum. Eşimle çocuğumuza nöbet şeklinde bakıyoruz. Ne annesi ne de ben uyumuyoruz. Uyursam oğlum ölür. Oğlumu ölüme terk etmesinler duysunlar sesimizi. Biz oğlumuzu kaybetmek istemiyoruz. 13 aydır gece gündüz demeden yaşasın diye savaş veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ YANDIK ONLARDA YANMASIN”

Yeni evlenecek olan çiftlere gen testi yaptırmaları için seslenen Aktürk, son olarak şunları söyledi:

“Yeni evlenecek olan çiftlerin muhakkak gen testi yaptırmalarını istiyorum. Çünkü bunun dönüşü yoktur. Eşimde bende taşıyıcıyız. Bizim Alparslan’dan sonra olacak çocuklarımızın yüzde 50’si SMA’lı olarak dünya ya gelecek. Sağlıklı bir çocuk dünyaya gelmesi günümüz şartlarında çok sıkıntılı bu yüzden evlenecek olan çiftler bu testi yaptırsın biz yandık onlarda yanmasın. Ben 5 yıllık evliyim ve ilk çocuğumuz Alparslan. Bundan sonraki dünyaya gelecek olan çocuklarımızı da SMA’ lı olacak. İlk bebekleri sağlıklı olup ta ikinci bebekleri SMA’lı olarak doğan çocuklar var. SMA 4 tip bunu kimse unutmasın ve bu tiplerin hepsi Malatya’da var. Aileler bu konuda bilinçli olsun.”

Alparslan Aktürk’e destek olmak isteyenler için IBAN numaraları:

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