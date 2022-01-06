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Anasayfa / Asayiş / Uyumak için girdiği binada ölü bulundu

Uyumak için girdiği binada ölü bulundu

uyumak için girdiği binada ölü bulundu
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Antalya’da bir kişi uyumak için girdiği binanın bodrum katında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Mahallede, ‘Asker İbrahim’ lakabıyla bilinen 50 yaşlarındaki kişi uyumak için binanın bodrum katına indi. Şahıs, yere serdiği battaniye üzerine uyumaya başladı. Birkaç saat sonra bodruma inen bina sakinleri, yerde gördükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. İbrahim’in uyunmaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik veya herhangi bir eşkal bilgisi çıkmayan şahsın, parmak izi çalışmasının ardından kimliğinin öğrenileceği belirtildi.

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