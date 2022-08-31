UYUM HAFTASI

Anasınıfı ve birinci sınıflar için 5-9 Eylül tarihlerinde uyum haftası uygulanacak uyum haftasına katılım zorunlu değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı uyum haftasıyla öğrencileri okula kaynaştırmayı amaçlıyor…

Okula uyum sürecinde veliler ne yapmalı?

Okula uyum sürecinde veliler stres yaşarlar ve bu da çocuklara yansır.

Veliler kendilerinin duyduğu kaygıyı çocuklarına yansıtmamalıdırlar, hatta kendileri de stres yapmamalı gergin ve endişeli olmamalılar.

Peki veli ne yapmalı…

Okulla ilgili alışverişler birkaç güne sıkıştırılmadan , öğrenci ile beraber kısım kısım yapılmalıdır.

Çocuk yavaş yavaş hazırlanmalıdır okula.

Velinin var ise endişesi kesinlikle çocuğun yanında belirtmemelidir.

“Çocuğum bu yıl okula başlayacak bakalım ne yapacağız .”gibi cümlelerden uzak durulmalı ve çocuğun yanında konuşunmamalıdır.

Okulun ilk günü daha önceden tanışmış olduğu arkadaşı varsa birlikte gitmelerinde yarar olur bunun dışında aynı sınıfta olacakları belli olan çocukların velileri işbirliği yaparak çocuklarını bir oyun parkında bir araya getirip kaynaştırabilirler.

Çocuğun uyku saatlerini önem verip, yeteri kadar uyumaları ve dinlenmeleri sağlanmalı stres ve gerginlikten uzak tutulmalıdır.

Bu sürecin kısa sürede atlatılması veli öğretmen işbirliği ile olur veli okulda bazı kuralların olabileceğini ve bunların çocuklar için olduğunu, çocuğa anlatmalı belli saatlerde ders yapılacağını belli zamanlarda dinlenme olacağını açıklamalılar.

Çocukların en küçük başarıları gözden kaçırılmamalı ve önceleri biraz abartılarak yüreklendirip dersleri okulu ve öğretmenini sevmeleri sağlanmalıdır.

Okula uyum haftasında neler yapılır?

Sınıf içi veya bahçede tanışma oyunu oynanabilir bir öykü kitabı okunur ve sınıfta drama şeklinde canlandırma yapılabilir.

Bu süreçte benim önemsediğim diğer bir konu ise tuvalet eğitimi ilk günden verilecek tuvalet eğitimi ile okula sağlıklı uzun bir başlangıç yapılmış olur, hem çocuklar tuvaletin yerini öğrenmiş olur ,kız ve erkeklerin ayrı ayrı yerleri kullandıkları anlatılır hem de tuvalete girildiğinde ve sonrasında tuvalet kağıdı kullanımı sifonun çekilmesi gerektiği anlatılır.

Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun…

Sevgiyle