DOLAR

13,5505$%0.29

EURO

15,2838%-0.16

STERLİN

18,2793£%0.24

GRAM ALTIN

802,65%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.302,00%0,15

BİTCOİN

499625฿%9.38074

Akşam Vakti a 17:48
Malatya KAPALI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü

Üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü

üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rize’de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy mahallesi Pazar caddesinde bir taş kamyonu yolda beklediği sırada üzeri kapanmış derenin üstünden geçen yol çöktü ve kamyon dere yatağının içerisine düştü. Yan yatan kamyon sürücüsü kendini dışarıya atarak hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kamyonun düştüğü çukurdan çıkarılması için olay yerine vinç çağırıldı ancak vinç ilk seferde bahçe duvarı nedeniyle kamyona müdahale edemedi. Sonrasında bölgeye bir de iş makinesi çağırılarak bahçenin duvarı yıkıldı ve vinç böylelikle güvenli bir şekilde kurularak kamyonu düştüğü çukurdan çıkardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Van’da 3 kilo 995 gram toz esrar ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.