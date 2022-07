Usta öğreticilerden kadro talebi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Halise Can, usta öğreticilerin özlük haklarıyla alakalı bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Can, “Cumhurbaşkanımızdan sahada olan biz emekçilerin görüşleri de alınarak kadro tahsisi yapılarak iş güvencemizin sağlanması ve özlük haklarımıza kalıcı ve tam olarak kavuşabilmek için çalışma başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısında resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur’an kursu öğreticisinin alacağı ücretin 5 bin740 TL’ye çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanının bu kararını olumlu karşıladıklarını ancak usta öğreticilerin geçici personel olarak anılmasından yakındıklarını belirten Malatya Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Halise Can, Cumhurbaşkanından kadro tahsisi istedi.

“98 BİN KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ BULUNMAKTA”

“Bizler öğretme sevdasıyla zaman ve mekân mefhumu gözetmeden aşkla ve şevkle çalışan kadrosuz usta öğreticileriz” diyen Başkan Can, ifadelerine şöyle devam etti:

“Usta öğreticilik yürek, sabır ve adanmışlık ister ve bu duyguları kalbinde hissetmeyen bu kutsal işi yapamaz. Yıllardır 7’den 70’e herkese birçok alanda emeğimizin tam karşılığını almadan eğitimler veriyoruz. Fakat onca fedakârlık ve emeğe rağmen belirsizlikle ve zor koşullarla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bizimle birlikte kadrosu olmadan ve emeğinin karşılığını almayan yaklaşık 98 bin kadrosuz usta öğretici bulunmaktadır. Geçici personel olarak istihdam edilen kadrosuz usta öğreticiler olarak bizler; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli olarak kabul edilmemekte ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktayız. Devlet memurları kanunundaki tüm yükümlülük ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, kadroları memurlara verilen haklardan yararlanamamaktayız. 20-25 sene çalışanlarımızın dahi kıdem tazminat hakkımız bulunmamaktadır. Kurslarımızın yenilenmemesi an meselesi ve böyle bir durumda işsiz kaldığımızda işsizlik sigortası hakkımız dahi yoktur. SGK primlerimiz düşük olduğundan SGK primimiz 24 veya 25 gün olmaktadır.”

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan usta öğreticiler olarak bazı taleplerde bulunan Can, “Bizler tüm emeklerimizi ve gördüğümüz haksız muameleleri her platformda defalarca diler getirdik ve dile getirmeye devam edeceğiz. Bizler yıllardır ekmek kavgamızla sevdamız arasında sıkıştırıldık ve hakkımız olanı almak için yıllardır çaba gösteriyor ve mücadele veriyoruz. Bu mücadelelerimiz neticesinde 18 Temmuz 2022 tarihinde sesimize kulak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu pozitif düzenleme ve ücret artışını önemsiyor çok teşekkür ediyor ve yetmez ama ‘evet’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sahada olan biz emekçilerin görüşleri de alınarak kadro tahsisi yapılarak iş güvencemizin sağlanması ve özlük haklarımıza kalıcı ve tam olarak kavuşabilmek için çalışma başlatılmasını talep ediyoruz. Artık işsiz kalma korkusu olmadan düzenli bir çalışma hayatımız ve sağlık güvencemiz olsun istiyoruz. Kadro tahsisi hususunda bizlere her daim destek veren ve yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor ve desteklerini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.