Usta öğreticiler Ankara’ya gidiyor

MEHMET KIROĞLAN

Yıllardır kadro bekleyen Halk Eğitim müdürlüklerinde çalışan usta öğreticiler, diğer öğretmenlerle eşit hakka kavuşmak istiyorlar. Seslerini bir türlü duyuramayan ve hala umutla kadro bekleyen usta öğreticiler Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, diğer devlet büyüklerinden destek bekliyorlar. Bu kapsamda büyük Ankara’da toplanacaklarını açıklayan Usta Öğreticiler Malatya Şube Başkanı Halise Can, önemli açıklamada bulundu.

En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandıklarını dile getiren Can, kadrolu hale getirildiklerini ve sonra yine unutulduklarını söyledi.

“UNUTULAN DEĞİL, SAHİPLENİLEN OLMAK İSTİYORUZ”

“Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz” diyen Can, “Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç Kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur? İsteğimiz; farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız! Usta öğreticiler olarak kadro talebimizi 3. kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz” diye konuştu.