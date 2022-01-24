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Anasayfa / Asayiş / Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler

Üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler

üst kattaki daireyi yağmalayıp, alt katı çocuklar içerdeyken ateşe verdiler
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Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler, müstakil evin birinci katını yağmaladıktan sonra aynı evin zemin katını içeride çocuklar varken yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kundaklanan yerde bulunan çocukları amcaları kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler, İsa Çağatay’a ait müstakil evin birini katına gelerek evin kapısını kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler evi tamamen dağıttıktan sonra televizyon, para, ziynet eşyaları ve çocuklara ait kumbarayı çaldılar. Şüpheliler müstakil evin zemin katındaki daireyi içeride 3 çocuk bulunduğu sırada yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

İsa Çağatay’ın ağabeyi Ahmet Çağatay, kardeşinin evinden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine içeri girip üç yeğenini kurtarıyor. Ahmet Çağatay ardından durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından alt kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Evi kundaklanan ve eşyaları çalınan İsa Çağatay, basın mensuplarına olay anını anlattığı sırada gözyaşlarına boğuldu

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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