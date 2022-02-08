DOLAR

13,6183$%0.15

EURO

15,5514%-0.08

STERLİN

18,4612£%0.29

GRAM ALTIN

800,16%0,50

ÇEYREK ALTIN

1.300,00%0,46

BİTCOİN

591417฿%-0.76108

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Üsküdar’daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar’daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

üsküdar’daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Üsküdar’da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle daire içerisinden yola fırlayan şahsın kanlar içerisinde yerde olduğu görüldü. Patlama sonrası ilk dakikalarda vatandaşların yardıma koştuğu, yaralı vatandaşı ise sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Benzin istasyonunda otomobil yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.