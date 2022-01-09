DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

584388฿%0.50272

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cip hurdaya döndü

Üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cip hurdaya döndü

üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cip hurdaya döndü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Üsküdar’da alkollü cip kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan lüks cip hurdaya döndü. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, Üsküdar Libadiye Kavşağında gece 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şekilde cip kullanan 34 LA 5751 plakalı Porsche marka lüks cipin şöförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşakta bulunan köprü ayağına çarptı. Köprü ayağına çarpan cip yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yolcu yara almazken lüks cip hurdaya döndü. Kazada lüks cipin içerisinde bulunan bir yolcu ise alkollü sürücü arkadaşını kaza yerinde bırakarak olay yerinden taksi ile ayrıldı. Vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücüsünün alkollü çıkması sebebiyle ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Güngören’de park halindeki kamyona çarpan minibüsteki kadın hayatını kaybetti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.