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Anasayfa / Asayiş / Üsküdar’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Üsküdar’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

üsküdar’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
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İstanbul Üsküdar’da, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yan binaya da sıçrayan yangın, diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın yanma anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Üsküdar Hacı Arif Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre sonra yandaki 3 katlı binaya da sıçradı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı bulunmazken bina sakinleri evlerinin söndürülmesini park alanından izledi. Binanın yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina sakinlerinden Yaşar Özen, ”Yangın ben evden çıktıktan 10-15 dk sonra çıktı. Telefon geldi apartmandan duman çıkıyor diye, taksiyle geri döndüm. Bu binanın arkasında bulunan binanın çatısından çıkıyor. Biz iyiyiz hamdolsun” dedi.

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