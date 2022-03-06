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Uşak’ta korkutan yangın paniğe neden oldu

uşak’ta korkutan yangın paniğe neden oldu
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Uşak’ın Eşme ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin 1 saatlik titiz çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Eşme ilçesine bağlı Şehit Ali Bey Mahallesi Fazıl Yöney Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik titiz çalışmasıyla yangın söndürülürken dumandan etkilenen ve yaralı şahıs olmadığı öğrenildi. Çatının tamamen yandığı yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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