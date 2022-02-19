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Uşak’ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi

uşak’ta bin 848 araç sürücüsüne para cezası kesildi
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Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 848 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 071 araç kontrol edildi. Bin 848 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi.

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