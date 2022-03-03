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Uşak – Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı

uşak – afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı
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Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisi arttırınca trafikte aksaklıklara neden oldu. Uşak-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Uşak’ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran yağış sebebiyle kent merkezi ve ana arterlerde aksaklıklar meydana geldi. Bu kapsamda yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışında Uşak – Afyonkarahisar yolunda kardan kaynaklı trafik belirli yerlerde durakladı. Büyükoturak Köy Kavşağı yakınlarında oluşan araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Banaz Kaymakamı Musa Aydemir de, bölgeye gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Trafik 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

İzmir’den İskenderun’a gitmek isteyen Fatih Aydoğan, yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu ve kar nedeniyle yollarda kaldığını belirtti.

Dursun Ece ise yaklaşık yarım saat beklediğini ve çalışmaların tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

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