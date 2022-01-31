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Anasayfa / Asayiş / Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için ekipler seferber oldu

Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için ekipler seferber oldu

üs bölgesinde rahatsızlanan asker için ekipler seferber oldu
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2800 rakımlı üs bölgesinde bir asker rahatsızlanınca köylüler ve ekipler seferber oldu. 8 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, askeri hastaneye götürdü.

Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünün 2800 rakımlı bölgesinde bulunan Çimenli Askeri Üs Bölgesi’nde görevli bir asker aniden rahatsızlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter gidemeyince karla mücadele ve sağlık ekiplerine haber verildi. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı. 8 saat süren çalışmanın ardından üs bölgesine giden yol açıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan askeri ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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