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Anasayfa / Asayiş / Urla’da kaçak sigara operasyonu

Urla’da kaçak sigara operasyonu

urla’da kaçak sigara operasyonu
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İzmir’in Urla ilçesinde polis ekipleri, tespit ettikleri iş yerinde yaptıkları aramalarda 514 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapmış oldukları denetimlerde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığını tespit etti. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramalarda 514 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraları satışa hazırlayan şüpheli S.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli adli işlemler gerçekleştirildi. İşlemlerinin ardından S.K., serbest bırakıldı.

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