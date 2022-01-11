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Urla’da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

urla’da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
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İzmir’in Urla ilçesinde, polis ekiplerince 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.E., isimli şahsın kaçak sigara satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün, M.E’ye ait 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında: 5 bin 70 paket içime hazır sarımlı sigara ele geçirildi.

Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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