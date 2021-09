“Üretime destek vermeliyiz”

Tarım ve hayvancılıktaki sorunların sadece Tarım ve Orman Bakanlığını değil, herkesi ilgilendirdiğini dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bütün sorunların mutlaka bir çözümü olduğunu kaydetti.

Gün geçmiyor ki, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını bitmesin. Yem, saman fiyatlarının yüksek olması başta olmak üzere mera ve yaylalardaki sorunlara bir neşter vurulmasını isteyen hayvan yetiştiricileri, yetkililerden bu konuda yardım beklemeye devam ediyorlar. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dile getiren ve bu konuda yerel yöneticilerin, STK’ların, yetiştiricilerin hep birlikte el ele vererek sorunları çözmesi gerektiğinin altını çizen Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, küçükbaş havan yetiştiricilerinin sorunlarını BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve hayvancılık noktasında problem ve sıkıntılarının devam ettiğini belirten Başkan Akın, ama lokal olarak bazı bölgelerde, yayla mera ve ilçelerde bu problemlerin çözümü noktasında Bakanlık ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleriyle çözmeye çalıştıklarını söyledi.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ DE ALMALIYIZ”

Hayvancılıkla ilgili sorunların herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Akın, “Gerçekten küçükbaş hayvancılıkla ilgili güzel projeler oluyor. Birebir amacına hizmet eden işler gerçekleştiriyoruz. Sulak, tuzlak, gölgelik, beton sulaklar, çelik saclarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ama sorunlar sadece bir kurum ve bir Bakanlığı ilgilendirmiyor. Bu sorunlar herkesi ilgilendiriyor. Gıda ve suyun öneminin anlaşıldığı bir süreçte yaşıyorsak, bununla ilgili sorunları çözerek, gerekli önlemleri de almalıyız. Ülke ve Malatya olarak üretimimizi artırmaya devam edeceğiz, üretime yönelik projelere yerel yöneticiler olarak destek vereceğiz. Bunları sürekli destekleyeceğiz ki, kırsaldaki göçün önüne geçelim” şeklinde konuştu.

“İSRAF ETMEMEMİZ GEREKİYOR”

Her sorunun bir çözümü olduğuna dikkat çeken Akın, “Bir taraftan işsizlik var diyoruz, bir taraftan iş beğenmiyoruz. Bizler çoban bulmakta zorlanıyoruz. Üretimde çalıştırma, istihdam etme, hayvanlık alanında istihdam noktasında zorluk yaşıyoruz. Çünkü iş beğenmiyoruz, masa başı iş istiyoruz. İş konusunda herkesin bir bahanesi var. Ama biz, ‘Tarım ve hayvanlıkla ilgili alanlarda, kırsalda göçün önüne geçebilmek için orada bulunan kadınlarımıza, her aileden bir kişiye devlet olarak sosyal güvence sağlarsak hem orada bir istihdam oluşturur hem de göçü enler ve orada bulunan işletmenin kapanmamasına vesile oluruz. Bizim bunları yapmamız gerekiyor. Üretimin artırılabilmesi için çalışma yapmalıyız. Bu yıl çok kuraklık geçti. Kuraklıkta da daha fazla gıdanın ve suyun ne kadar değerli olduğunu anladık ve bu nedenle de israf etmememiz gerekiyor. ‘İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder’ anlayışıyla herkesin bu görevi üstlenip, her yerde bunu anlatması gerekiyor. Bunlarla ilgili kamu spotlarının artırılması lazım. Biz birey olarak bakıyoruz, bu soruna çözüm var mı, evet çözüm var. İnsanlar, kurumlar bu konuda bir birine destsek olmalı, işleri kolaylaştırmalı” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMİN YAPILMASI LAZIM”

Dışarıdan et ithal edileceği söylentisini değerlendiren Başkan Akın, “Bizde bununla ilgili bir korku yok. Bu konuda Bakanlık gerekli çalışmaları yapmadan, ihtiyaç yoksa kendi üreticisinin yanında olmak zorunda. Bakanlığın kendi üreticisini bitirmek gibi bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Kimse kendi ayağına sıkmaz. Çünkü üretimin yapılması lazım. Bu memlekette üreticilere destek olunması gerekiyor. Gelecekte damızlık hayvan kesimlerinin önüne geçmezseniz, büyükbaş, küçükbaş, tarım ve hayvancılığa destek verilmezse, teşvik sağlanmazsa ithal etmek zorunda kalınır, bunu da kimse istemez. Arpa fiyatları 3,5 liraya kadar çıkmıştı. TMO devreye girdi ve arpa fiyatı 1,97 TL’ye kadar düştü. Dolayısıyla 3,5 TL’den satılan arpa fiyatı 2,97 TL’ye kadar geriledi. Devlet bunların dengesini sağlamak için ithal edebilir. Piyasada gerçekten şişirme bir fiyat var. Dolar, Euro düşüyor ama hala yem fiyatları artıyorsa, gübre, tarımla ilgili bütün ekipmanların fiyatı yükseliyorsa buradan bir sıkıntı var demektir. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara yaptırım yetkisi vereceksiniz ve buralardaki denetim ile kontrolleri daha da sıklaştıracaksınız, göstermelik ceza değil, gerçekten ceza yazacaksınız ki, caydırıcı olsun.

<MUTLU SARIGÜL>