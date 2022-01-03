üreticinin yol sorununu başkan güder çözdü

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı’nın eteklerinde küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan üreticinin yaşadığı yol sıkıntısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla çözüme kavuştu. Yol açma ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması ile sorunu çözülen üretici Hüseyin Kopar, “Allah herkese böyle başkan nasip etsin” dedi.
Battalgazi’de Beydağı aşıldı, üreticinin sorunu çözüme kavuşturuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Beydağı’nın eteklerine üretici için yol götürüldü. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Çalhan mevkisinde yıllardır küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Hüseyin Kopar, yol sorunu nedeniyle hayvanlarına bakmakta zorlanıyor, samanı ve yemi eşek sırtında çıkarıyordu. Büyük çileler ve zorluklar içinde Beydağı’nın eteklerinde üreticilik yapan Hüseyin Kopar, uzun zamandan beri yaşadığı sorununu üretici dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iletmesi üzerine bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Güder’in talimatı üzerine kısa süre içinde bir çalışma başlattı. İş makineleri ve kamyonlarla bölgeye giderek yol açan ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması gerçekleştiren ekipler, üreticinin yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yolu yapılan üretici Kopar, hayvanlarına artık rahat şartlarda bakabileceğini belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçe için büyük bir şans olduğunu söyledi. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen ile birlikte çalışmalardan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Kopar, “Allah herkese böyle başkan nasip etsin” dedi.
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