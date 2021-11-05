Üreticilere Önemli Destek

MUTLU SARIGÜL

Yem maliyetini düşürebilmek için hibeli yem bitkileri tohumu dağıtım projesini gerçekleştirdiklerini belirten Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yaklaşık 4 bin 500 hektar alanda hem sulu hem de susuz ekim yapılabileceğini vedolayısıyla da 6-7 bin ton kuru kaba yem elde edileceğini söyledi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere hibeli yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mehmet Hanifi Acar, bazı STK temsilcileri katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya’da hayvancılığı geliştirme amacıyla yem bitkileri dağıtım töreninde bulunduklarını söyledi.

“Bu proje mera ıslahı projesi kapsamında Malatya’daki kaba yem açığını karşılamak amacıyla Bakanlığın desteğiyle dörtlü karışım yem dağıtımı yapıyoruz” diyen Macit, Malatya’ya yaklaşık 92 ton dörtlü karışım tohumu geldiğini belirtti.

“ÇİFTÇİ ÇOK MEMNUN KALDI”

Geçen yıl dörtlü karışımı eken üreticilerin iyi verim aldıklarını hatırlatan Macit, şunları kaydetti:

“Çiftçi ve hayvan üreticilerine dağıtıyoruz. Geçen yıl denedik, kurak şartlar olmasına rağmen yüksek miktarda verim aldık. Çiftçi çok memnun kaldı. Dörtlü karışımın içerisinde baklagillerin olması, protein değerlerinin yüksek olması hayvanların beslenmesi açısından önemli olduğunu üreticimiz gördü. Kaba yem, yem açığını karşıladığı gibi ayrıca besin değeri yüksek olduğu için kesif yemin tüketimini de bir miktar azaltmış olacak. Hayvancılıkta en büyük girdi yem maliyeti. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta, yaylada kaba yem açığı sağlandıktan sonra kışın ağıllara geldiği zaman yemle desteklenmesi gerekiyordu. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanda hem sulu hem de susuz ekiliş yapılabilecek. Yaklaşık 6-7 bin ton kuru kaba yem sağlanmış olacak. Geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen dörtlü karışımı eken üreticilerimizin verimi iyi oldu. İnşallah bu yıl verim iyi olur. Bu proje hibeli proje. Yüzde 75’ini destekliyoruz, çiftçi yüzde 25’ini ödüyor.”

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ise, il dışında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın selamını ileterek, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

“ÜRETENE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, “Bu gibi projeler Malatya’mız için önemli. En önemlisi şu: Mera ıslahı ile ilgili İl Müdürlüğümüzle bir proje hazırlayarak, Bakanlığa sunduk. Yaklaşık 2 milyonluk projeye destek verdik. Destek veren herkese yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz. Üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım. Eğer üretmezsek, dışa bağımlı olacağız. Büyük ülke olmak istiyorsak üretmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

“BU YIL KURAK GEÇTİ”

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, “Bu yıl kurak geçti. Kaba yem ihtiyacı Malatya‘da hat safhada. Üreticiler kaba yemden dolayı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Bu gibi desteğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” dedi.