“Üretene sahip çıkmamız gerekiyor”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

BUSABAH gazetesini ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, BUSABAH gazetesinin üreticilerin yanında olduğuna dikkat çekti. Üretimin önemine de değinen Akın, “Üretene sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, BUSABAH gazetesini ziyaret ederek, gazetenin personelleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Akın, BUSABAH gazetesinin Malatya’nın en önemli gazetelerinden birisi olduğunu dile getirerek, gazetenin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“AMME HİZMETİ GÖRÜYORUZ”

Üretimin önemine değinen Başkan Akın, “BUSABAH gazetesi daima bizlerin, çiftçilerin, üreticilerin, yetiştiricilerin yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu anlamda bu gazetede çalışan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz ve siz genelde amme hizmeti görüyoruz. Bizim amacımız memleketimizdeki yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin sesi olmak, yanlarında olmak, gıda ve suyun kıymetini bilmek, özellikle de üretmektir. Üretmediğimiz zaman ithal etmek zorunda kalırız. Bundan dolayı üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız gerekiyor. Sizler de üretene ve üreticilerimize sahip çıktığınız ve onların sesi olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.