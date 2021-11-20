DOLAR

11,2850$%1.95

EURO

12,7504%1.14

STERLİN

15,1817£%1.4

GRAM ALTIN

668,09%1,17

ÇEYREK ALTIN

10.561,12%1,39

BİTCOİN

669210฿%2.12173

İmsak Vakti a 05:41
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / “Üretene sahip çıkmamız gerekiyor”

“Üretene sahip çıkmamız gerekiyor”

BUSABAH gazetesini ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, BUSABAH gazetesinin üreticilerin yanında olduğuna dikkat çekti. Üretimin önemine de değinen Akın, “Üretene sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

“üretene sahip çıkmamız gerekiyor”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

“Üretene sahip çıkmamız gerekiyor”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

BUSABAH gazetesini ziyaret eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, BUSABAH gazetesinin üreticilerin yanında olduğuna dikkat çekti. Üretimin önemine de değinen Akın, “Üretene sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, BUSABAH gazetesini ziyaret ederek, gazetenin personelleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Akın, BUSABAH gazetesinin Malatya’nın en önemli gazetelerinden birisi olduğunu dile getirerek, gazetenin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“AMME HİZMETİ GÖRÜYORUZ”

Üretimin önemine değinen Başkan Akın, “BUSABAH gazetesi daima bizlerin, çiftçilerin, üreticilerin, yetiştiricilerin yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu anlamda bu gazetede çalışan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz ve siz genelde amme hizmeti görüyoruz. Bizim amacımız memleketimizdeki yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin sesi olmak, yanlarında olmak, gıda ve suyun kıymetini bilmek, özellikle de üretmektir. Üretmediğimiz zaman ithal etmek zorunda kalırız. Bundan dolayı üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız gerekiyor. Sizler de üretene ve üreticilerimize sahip çıktığınız ve onların sesi olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

say man ihsan akin 4 say man ihsan akin 1 1 say man ihsan akin 3 1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arapgirspor lideri ağırlayacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.