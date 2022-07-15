UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ…

O kanlı gece hafızlarda hala taptaze

ŞÜKRAN MALKOÇ

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçse de o kanlı gecede yaşananlar hafızlardaki tazeliğini hala ilk günkü gibi koruyor. FETÖ’nün gerçekleştirdiği ve Türk tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçen bu girişim hakkında konuşan Malatyalı vekiller, böyle bir darbe girişiminin bir daha yaşanmaması ve bu kanlı gecenin asla unutulmaması gerektiğini söylediler.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin o günler ve Milletin iradesine yapılan hain darbe girişimi hiçbir zaman unutulmayacak. Aradan 6 yıl geçse de bu kanlı gece hafızlardaki yerini koruyacak. Tarihe kara bir leke olarak geçen hain darbe girişimi, milletin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği destansı mücadele ile bu ülkeyi parçalamak isteyenlere net bir cevap oldu.

O gecede Malatyalılar da cansiperane bir mücadele verdi. Günlerce sabahlara kadar Valilik önünde yatıp kalkan Malatyalılar vatanına, bayrağına, milletine, devletine, demokrasisine, ezanına sahip çıktığını gözler önüne serdi.

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan Malatyalı siyasiler bu kanlı gece hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

FETÖ terör örgütünün Türk Milletinin birliğine, beraberliğine ve dirliğine karşı yaptığı hain darbe girişimini unutmayacaklarını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o günü unutmadık, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bu darbe girişiminin Türk milletinin birliğine yapılmış bir darbe olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Hain darbe girişimi Türk Milletinin birliğine, beraberliğine ve dirliğine karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Ülkemizi bölme amacıyla malum çevreler tarafından FETÖ terör örgütünü kullanarak, yaptırılmış darbe girişimidir. Dolayısıyla biz, bunu asla unutmayız. Çünkü unutursak tarih tekerrürden ibaret, bir kez daha millete yaşatırlar” açıklamasını yaptı.

“ÜLKENİN BİRLİĞİNE VE BERABERLİĞİNE SIKILMIŞ KURŞUNLAR VAR”

15 Temmuz gecesi 7’den 70’e herkesin tek yürek olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Hedef AK Parti Hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görünse bile gerisinde ülkenin beraberliğine ve birliğine sıkılmış kurşunlar var. Zaten o geceye baktığımızda bütün millet 7’den 70’e partili partisiz, taraflı tarafsız herkes bu hain darbe girişimine karşı sokaklara döküldü. Tabii burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu var, AK Parti kadrolarının ortaya koyduğu bir mücadele var. Ama buradaki mücadelenin en büyüğünü millet bizzat kendisi verdi. O gece herkes alanlardaydı, bütün şehirler ayaktaydı ve herkes hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması için mücadele verdi, Allah’ın yardımıyla da bu mücadele başarılı oldu” dedi.

“15 TEMMUZ’U UNUTTURMAMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

“İnanıyorum ki hain darbe girişimini aklından geçirenler millet direnişini asla ve asla unutmayacaklar.” Diyen AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ifadelerine şöyle devam etti:

“Bundan sonraki süreçlerde darbe girişimine kalkışanlar, adalet önünde verir. Bu süreçte terör örgütüyle bağlantılı insanlar, hesap verdiler ve hesap vermeye de devam ediyorlar. Bu noktada küçük mağduriyetler ve haksızlıklar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışanlar veya onu bahane ederek, FETÖ örgütünü masum göstermeye çalışanlara da milletimiz dikkat etsin. Çünkü o kadar kuzu postunun altına saklanmış tipler var ki alttan hem milletin birlik ve beraberliğini dinamitlemeye çalışıyorlar hem de ülkemizi nereye götürecekleri noktasında açık hedefler ortaya koyuyorlar. O nedenle bizlerin dikkatli olması ve bu tür insanlara fırsat vermememiz lazım. 15 Temmuz vesilesi ile birliğimizi ve beraberliğimizi yeniden perçinlememiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Onun için 15 Temmuz’un ruhu milleti yeniden bütünleştirmek, birleştirmek ve Türkiye’yi üzerinde oyun oynanan ülke değil oyunları bozan ülke konumunda tutmamız gerekiyor. Bu vesileyle milletimizin milli iradeye sahip çıkma noktasında her 15 Temmuz’u unutturmamamız gerektiğine inanıyorum.”

“BUNLAR NERENİN, KİMİN ASKERLERİ?”

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığı anısından da bahseden Tüfenkci, “15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gün ben, aktif bakandım ve hükümetteydik. Esasen bize yani hükümete karşı yapılmış, bir darbe girişimiydi. O gece Başbakanımız bizleri Çankaya’ya doğru çağırmışlardı. Kızılay’ da yürürken, bir helikopterin sokağa çıkan vatandaşların üzerine hedef gözetmeden, düz bir çizgide ateş etmesi beni o gün ‘bunlar insan olamaz, alttaki komşusu, akrabası olabilir, bunlar nerenin kimin askerleri? ’ düşüncesine sevk etmişti. O geceyi o şekliyle hiç unutmuyorum” kelimelerine yer verdi.

“RABBİM BİR DAHA 15 TEMMUZLAR YAŞATMASIN”

Hac Vazifesini yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla selamladığını belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yaptığı bir terör saldırısı aynı zamanda ülkemizi işgal etmek, yıkmak isteyenler maalesef buna destek verenler dâhil olmak üzere her biri o geceyi kara gece ilan etmek istiyorlardı. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da, bu aziz millete de şükranlarımızı iletiyoruz. Rabbim bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyorum. Ülkemiz bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmasın. Bu demokrasi mücadelesi, vatan mücadelesi, bayrak mücadelesi, ezan mücadelesiydi. 15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyor ve minnet duygularımı ifade ediyorum. 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İL OLDU DİYEBİLİRİZ”

O gece Malatya sokaklarını dolduran binlerde vatandaşa teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “O hain işgal girişimini unutmamak gerekiyor. O gece Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Trabzon’a, Malatya’dan İstanbul’a kadar Türkiye’nin her köşesinde destan yazıldı. Bu millet nasıl ki Çanakkale’de yedi düvele meydan okuduysa bu ülke üzerinde emelleri olanlara o gece tekrardan meydan okudu. Girişimle birlikte Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Malatya’da kısa sürede inanılmaz bir kalabalık oluştu. Vatandaşlarımız sokaklara indi ve meydanları hınca hınç doldurdu. Hainler için büyük öneme sahip illerden biri de Malatya’ydı. Malatya’da bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda mühimmat dolu uçakları kaldırıp milletin üzerine bomba yağdıracaklardı ama tabii o gün Büyükşehir Belediyesi olarak havaalanındaki pistleri otobüsler ve iş makineleri ile derhal kapattık ardından da şehirdeki ana arterleri, emniyet müdürlüğü binası ve 2. Ordu Komutanlığına giden bütün yolları kapattık. Aldığımız bu tedbirler ile hainlerin emellerini adeta sekteye uğrattık. Bu noktada Malatya darbenin seyrini değiştiren il oldu diyebiliriz. Hakikaten o gece Malatya’da yapılanlar bugüne kadar görülmemiş destansı hadiselerdi. Ben o gece sokakları dolduran yüz binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“HAİNLER CEZASIZ KALMADI KALMAYACAK”

15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulamaması gerektiğini söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, şunları kaydetti:

“15 Temmuz alçak ve hain bir işgal girişimiydi. Bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen, bu milletin dişinden tırnağından attırdığı paralarla alınan tankla, silahla, uçakla millete saldıran, Özel Harekât Daire Başkanlığına, meclise bombalar atan hainler aldıkları emir ile millet iradesini gasp edip ülkeyi böleceklerdi. Aylarca hatta yıllarca belki de plan yaptılar ama hesaba katmadıkları bir şey vardı o da Allah’ın planıydı. Bu ülke üzerinde hain emelleri olanlara Allah o gece fırsat vermedi. Bütün hainlikleri düşündüler, imkanları zorladılar ama o gece Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa inen milyonlarca vatandaşımız Allah’ın yardımıyla hainlerin karşısında dimdik durdu ve onlara geçit vermedi. Karanlık başlayan o gece kısa zamanda sabahın ilk ışıkları ile birlikte aydınlığa kavuştu. O gece Aziz milletimiz tüm dünyaya örnek olacak destansı bir mücadele verdi. 15 Temmuz asla unutulmamalı. Biz 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu milletin iradesine göz diken ülkeyi bölme girişiminde bulunan hainler cezasız kalmadı kalmayacak. Bu millet bu hainliği de bu hainleri de asla unutmayacak. Tüm darbe heveslileri, bu ülke üzerinde emelleri olan herkes iyi bilsin ki bu vatan kolay kazanılmadı kolay da bırakılmaz. 15 Temmuz bir milattır, 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz bu ülkenin yarınlarının daha da aydınlık olacağının işaretidir. 15 Temmuz’da o gün bu ülkenin öz evlatları ülkesine sahip çıktı. Herkes iyi bilsin ki bir daha böyle girişimler yaşanırsa bu millet aynı şekilde cevap verir. Ben bu vesile ile FETÖ alçakları karşısında kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, vatanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden gazilerimize ve tüm milletimize saygılarımı sunuyorum. Allah, bu millete bu ülkeye bir daha öyle karanlık geceler yaşatmasın.”

“DARBELERİN PANZEHRİ İNSAN HAKLARIDIR”

Darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “15 Temmuz yakın siyasi tarihimizin en karanlık olaylarından biri olarak karşımızda duruyor. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz’un karanlık yönleri hiçbir şekilde konuşulmuyor. Türkiye’nin bir daha darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmaması için demokrasinin geliştirilmesi, hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılması gereklidir. Bir ülkede demokrasi kültürü ne kadar iyi gelişmişse o ülkede darbe olma ihtimali o kadar az olacaktır. Unutulmamalıdır ki darbelerin panzehri demokrasidir. İnsan haklarıdır. Güçlü sivil toplum örgütlenmesidir. Bu vesileyle 251 şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve şükran duygularımı iletiyorum” diye konuştu.

“ONLARIN YANLARINA KAR KALMADI”

Hain darbecilere karşı Türk Milletinin gereken cezayı verdiğini vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “6 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin de içerisine sirayet etmiş dar bir kadro, ülkemizdeki huzur ortamını imha etmek için harekete geçen tetikçileriyle beraber ki biz bunlara kısaca ‘FETÖ’ diyoruz. FETÖ, terör örgütünün zalimlerin tetikçiliğini alenen üstlenip, cani yüzünü hayâsızca göstermiştir. Özellikle Gölbaşı’nda 51 tane Özel Harekâtçılarımızı ve 251 vatandaşımızı şehit etmiş ve binlerce yaralı gazi bırakmışlardır. Tabii bu onların yanlarına kar kalmadı. Türkiye üzerinden hesap yapan, Azizi Milletimizin varlığına, birliğine, dirliğine cephe açıp, iç ve dış örgütlerinde maşası olan ve iç savaşa doğru sürüklemek isteyen bu örgütün cezasını Türk Milleti o gece kesmiştir. Zaten o geceden sonra milletin ruhundan doğan bir Cumhur İttifakı vardır. Cumhur İttifakı ile berabere bunların sonuna kadar üstlerine gideceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.