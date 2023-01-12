Ünlü sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy’deki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Burhan Çaçan‘ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan‘ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. (İHA)

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosu’nun 1978’de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım,İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.