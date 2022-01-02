ünlü gazeteci ahmet ercanlar’a yılbaşı gecesinde hırsızlık şoku

TGRT Haber’in ünlü spor yorumcusu Ahmet Ercanlar, yılbaşı gecesi hırsız şoku yaşadı. Ercanlar ile ailesi annelerinin evinde oldukları sırada evlerine giren hırsız, ziynet eşyaları ile Ercanlar’ın hayatını kaybeden babasına ait yüzüğü çaldı. Babasının hayatını kaybetmeden kısa süre önce yüzüğü kendisine verdiğini belirten Ercanlar, zararının maddiyattan ziyade manevi olduğunu ve yüzüğün bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

Olay, Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde yılbaşı gecesi yaşandı. TGRT Haber’de spor yorumculuğu yapan ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar, eşi ve çocuklarıyla beraber annesinin evine gitti. Ercanlar’ın evinin boş olmasını fırsat bilen hırsız, iddiaya göre evin mutfak penceresini zorlayarak açtı. Pencereden içeri giren hırsız, evde bulunan dolapları ve çekmeceleri karıştırarak değeri yaklaşık 25 bin TL olan ziynet eşyalarını çaldı. Hırsız aynı zamanda Ercanlar’ın hayatını kaybeden babasının, vefat etmeden kısa süre önce kendisine verdiği yüzüğü de çaldı. Annelerinin evinden dönen Ercanlar ailesi, evlerine girdiklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Gazeteci Ercanlar ise hırsızların evde eşya çaldıkları ve dağıttıkları yerleri fotoğrafladı.

Ahmet Ercanlar, zararının maddi olmasından ziyade manevi olduğunu dile getirerek babasının kendisine verdiği yüzüğün bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

“İçeri girdiğimizde şoka uğradık”

Hırsızlık hakkında konuşan Ahmet Ercanlar, “Yılbaşı gecesi anneme gitmiştik. Gece saat 02.00 gibi evimize gediğimizde, pencerelerin açık olduğu dikkatimizi çekti. İçeri girdiğimizde, oturma odasında ve kaldığımız odada çekmeceler, dolaplar açıktı. Eşim o anda baya bir şok geçirdi. Daha sonra baktığımızda, eşimin bazı ziynet eşyaları ve babamdan bana kalan hatıra yüzük çalınmış. O yüzüğün maddi değerinden daha çok manevi değeri önemliydi benim için babamı kaybetmeden önce bana hatıra olarak vermişti. Babamı bir saldırı sonucu kaybettik. Ambulansın içerisinde yüzüğü bana vermişti. O yüzük benim için çok önemli bir hatıraydı. En çok da onun için üzüldük” dedi.

“Benim için manevi değeri yüksek bir yüzüktü”

Ünlü gazeteci Ercanlar, “Ben yetkililerden o yüzüğün bulunmasını çok istiyorum. Maddi değerinden çok manevi değeri benim için çok önemliydi. Çünkü babamla öyle bir olayı yaşayabilmem mümkün değil, yüzüğün aynısını bulmam da mümkün değil. Şöyle ifade edeyim, babamın uğradığı saldırı sonucu oluşan kan izleri hala yüzükte duruyordu. Benim için o kadar önemli ve değerli bir hatıraydı, bu nedenle çok önemsediğim bir şeydi, hatta gözüm gibi bakıyordum. Hayatım boyunca o yüzüğü hiç takmadım ve sakladım. O yüzüğün bulunmasını çok istiyorum, benim için manevi anlamda önemi çok büyüktü” diye konuştu.

“Umarız ki hırsızlar yakalanır”

Ercanlar konuşmasının sonunda, “Hırsızlık sonrası polis ekiplerine haber verdik. Parmak izleri aldılar ve inceleme yaptılar. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirttiler. Umarız ki hırsızlar yakalanır, manevi değeri yüksek bir hatıraydı” dedi.