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Üniversiteli gençten 4 gündür haber alınamıyor

üniversiteli gençten 4 gündür haber alınamıyor
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Tatil için geldiği memleketi Adıyaman’da, yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’de inşaat mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Delice, tatil amaçlı memleketi Adıyaman’a geldi. Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesindeki ailesiyle yaşayan Mehmet Delice, 4 gün önce hava almak amacıyla evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Mehmet Delice’den haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Çocuklarının hayatından endişe duyan Ramazan ve Neziha Delice çifti, yetkililerden çocuklarının sağ salim bir şekilde bulunmasını istedi.

Delice Ailesinin 2 çocuğundan biri olan genç üniversite öğrencisi Mehmet Delice’nin bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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