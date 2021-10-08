Üniversite ve Sanayi Dünyası İşbirliği Yapacak

Kariyer Merkezi ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı. İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu arasında Kariyer Planlama dersi kapsamında her sektörde öncü işler yapan iş insanları ile öğrenciler arasında iletişimi gerçekleştirmeyi içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen imza törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ve kurul üyeleri ile Kariyer Merkezi mensupları katıldı.

Protokol kapsamında Malatya’da faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge projesi hazırlama, geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi için üniversitenin akademisyenleri ile öğrencilerle bir araya getirilmesi, bu kapsamda gerekli görüşmelerin düzenlenmesi konusunda iş birliği içerisinde olunacağı belirtildi.

Törende konuşma yapan Rektör Kızılay, girişimci ruhların açığa çıkması için yapılan çalışmaların önemine değinerek “Girişimcilik çok önemli iki özellik taşıyor. Birisi insanın içerisinde olan girişimcilik ruhu, cesareti, motivasyonu, diğeri ise risk almadır. Bu tür eğitim ve rehberlik çalışmaları hem genç girişimcileri cesaretlendirir hem de tespit edilmiş risklerin daha iyi yönetilmesini sağlar. Girişimcilik ruhunu açığa çıkarır.” ifadelerini kullandı.

Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz yaptığı konuşmada kariyerine yön vermek isteyen öğrencilerin hem akademik hem de teorik bilgiyi bir arada bulabilecekleri bu iş birliğinin çok değerli olduğunu ifade ederek “Öğrencilerin deneyim elde etmesi sektör dışında mümkün değildir. Bu protokol çok geniş kapsamlı olacak ve sonrasına da ışık tutacak.” İfadelerine yer verdi.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ise törende “TOBB Genç Girişimciler olarak elimizden geldiği kadarıyla öğrencilere tecrübe aktarımında faydalı olmaya çalışacağız. Bu konuda sizinle birlikte iş birliği içerisinde olmaktan da çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (http://www.inonu.edu.tr/)