Üniversite tanıtım ve tercih fuarı yoğun ilgi gördü

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından 25 Temmuz tarihinde Erzincan’da başlayan tercih fuarı dün Malatya’da sona erdi. Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 13 üniversite İnönü Caddesi Kapalı Çarşı karşısında (Eski Soykan Parkı) düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih fuarında üniversite adayı öğrencilerle buluştu. Fuar üniversite adayı öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

13 ÜNİVERSİTE BİR ARADA

Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bugün üniversite adaylarına yönelik olarak düzenlediğimiz tercih fuarını İnönü Üniversitemizin ev sahipliğinde açıyoruz. Anadolu Üniversiteler Birliği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz tercih fuarına 13 üniversitemiz katılım gösterdi. Bu üniversiteler bir buçuk yıl önce üniversitelerin kendi inisiyatifi ile bir araya gelerek kurduğumuz Anadolu Üniversiteler Birliği Platformu kapsamında, 13 üniversitenin bulunduğu illeri gezerek her ilde bir tercih fuarı gerçekleştirdi. Bugün son fuar günümüzü de İnönü Üniversitemizin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ TERCİH SÜRECİNDE DESTEK SAĞLAMAK”

Tanıtım ve Tercih Fuarı’nın amacının Orta Anadolu Bölgesi’nin üniversitelerini öğrencilerle bir araya getirerek tercih sürecinde aday öğrencilere destek sağlamak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kızılay, “Bugün Malatya da tüm üniversitelerimizin koordinatörleri ve temsilcileri gençlerimize bölgenin üniversitelerini tanıtacak. Bizde İnönü Üniversitesi olarak iki haftadır bu illeri gezerek üniversitemizi tanıttık. Amacımız İnönü Üniversitesi olarak Orta Anadolu Bölgesi’nden daha çok başarılı öğrenciler almak. Aday öğrencilere başarılar diliyorum ve istedikleri üniversitelere yerleşmelerini canı gönülden arzu ediyorum.” şeklinde konuştu.

“TERCİH SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN KAFASI BİRAZ KARIŞIK”

Malatya Valisi Hulusi Şahin de, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde 12 Orta Anadolu üniversitesini Malatya’da misafir ettiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin bu kritik tercih günlerinde ilimizde böyle bir fuar açılması çok anlamlı oldu. Özellikle bu tercih süreçlerinde öğrencilerimizin kafası biraz karışık oluyor. Hangi üniversiteyi seçeceklerini öğrenebilmek ve tespit edebilmek için eş, dost, komşu ve sosyal medya gibi doğruluğu onaylanmamış yollara başvuruyorlar. Anadolu Üniversiteler Birliği 13 üniversiteyi, 13 ilde misafir ederek en doğru bilgiyi ve tanıtımı birinci ağızdan öğrencilerimizle paylaşıyor. Ben bu oluşumu meydana getiren tüm hocalarımıza ve rektörlerimize teşekkür ediyorum. Bugün son il olarak Malatya’da, öğrencilerimizin tercihlerine yardımcı olmak üzere 13 üniversite bu Soykan Meydanı’nda toplandı. İstatistikler bizlere gösteriyor ki öğrencilerin büyük çoğunluğu ya kendi şehirlerinde ya da civar şehirlerdeki üniversiteleri tercih ediyor, dolayısıyla bu civarda bulunan 12 ilin üniversiteleri Malatyalı gençler için önemli bir alternatiftir. Gençlerimize tavsiyem, tüm stantları gezip değerlendirerek kendi pozisyonlarına en uygun üniversiteyi tercih etmeleridir. Tanıtım ve Tercih Fuarı ile birlikte çocuklarımız üniversite hayatına çok daha doğru bir başlangıç yapmış olacaklar.” dedi.

STANDTLAR ÖĞRENCİLERE IŞIK TUTUYOR

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda Erzincan Binali Yıldırım, Sivas Bilim ve Teknoloji, Erciyes, Amasya, Yozgat Bozok, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Tokat Gaziosmanpaşa, Ardahan ve Erciyes üniversitelerinin tanıtım stantları yer aldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hatice Aktaş, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin savunma sanayi alanına odaklanmış ve bu alanda özelleşmeye çalışan bir üniversite olduğunu belirterek birçok firma ile hem protokol hem de iyi niyet anlaşmaları olduğunu ve öğrencilere bu firmalar da hem staj hem de çalışma imkanı sunduklarını ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Toprak Keskin ise üniversitelerinin 10 fakülte, 9 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okul ve 4 enstitüsü ile farklı araştırma merkezlerine sahip olduğunu ve özellikle turizm, diş hekimliği ve eğitim fakülteleri ile öne çıktığını vurguladı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Eren Sakallı, 35 bin aktif öğrenci, 14 fakülte ve 4 meslek yüksekokuluna sahip olan İnönü Üniversitesi’nin, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kampüse sahip olduğunu, dünyada yeşil kampüs sıralamasında sayılı üniversiteler arasında yer aldığını ve özellikle bahar döneminde festivaller ve konserler düzenlendiğini belirtti.