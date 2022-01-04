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Anasayfa / Asayiş / Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi

üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede polis denetimi
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Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi’nde denetimlere ara vermeden devam eden polis ekipleri durdurdukları 100 araçtaki 135 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Erenler Polis Karakolu ekipleri mahalle girişinde oluşturdukları kontrol noktasında denetim yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken, 135 kişinin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler kapsamında mahallede yaya devriye görevi gerçekleştiren polis ekipleri de durumundan şüphelendikleri şahıslarda üst araması yaptı.

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