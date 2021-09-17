UNESCO Mirası Büyükelçileri Malatya’da Buluşturdu

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları etkinliklerine katılmak amacıyla ilimize gelen İran, Bangladeş, Filistin, Güney Sudan Büyükelçisi ile Belize İstanbul Fahri Konsolosu, Paraguay Büyükelçi Ateşesi, Kadadağ Büyükelçi Müsteşarı, Arjantin Büyükelçi Müsteşarı, Kazakistan Müsteşarı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Çok güzel bir programa katıldıklarını ifade eden İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’yı tarımı ve kayısısıyla tanıyoruz. Malatya kayısının başkentidir. Bugün ayrıca Malatya’nın uygarlığın da merkezi olduğunu öğrendim. İnsanlık medeniyetinin Malatya da başladığını UNESCO’da teyit etti. Malatya insanı çok kibar ve nazik. Meslektaşlarım adına bizlere gösterdiğini ilgiye ve cömertliğe teşekkür ediyorum” dedi.

Güney Sudan Büyükelçisi Majokguandong Theıp ise, “Bugün en eski ve en güzel Şehrin Belediye Başkanı olduğunuzu gördük. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanınıza sizin şahsınızda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’yi mükemmel bir ülke haline getirdiniz. Liderliğini övüyor ve takdir ediyoruz” şeklinde konuştu.

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’da, “Meslektaşlarım gibi bende sizlere teşekkür ediyorum. Hepimizin burada bulunması bizim için bir onur, gurur. Malatya’ya ilk gelişim ama şehri anladık. Malatya hastahaneleri ile Filistin’de bulunan hastahaneler arasında tıbbi işbirliği var. Ayrıca ticari yönden de işbirliği içerisindeyiz. Bu ziyaretimden sonra Filistin’deki kurumlarla görüşerek onları Malatya’ya gelmelerini teşvik edeceğim” dedi.

Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan’da ziyarette yaptığı konuşmada, “Mübarek Cuma gününde güzel bir vesile ile güzel ve tarihi bir şehirde buluşmuş olduk. Malatya Türkiye’nin en eski şehirlerinden biri olarak tarihte özel bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Gerard Ntahorwaroye Bikebako ise, “Bölgenizi ziyaret etme şansını bize sağladığınız için teşekkür ediyorum. Malatya’nın çok zengin olduğunu gördüm. Güzel bir tarihi var. Bölge hakkında daha fazla bilgi edineceğim. Tekrar şehrinize geleceğim” dedi.

Yabancı ülke temsilcilerini Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “İnsanlık medeniyetinin inkişaf ettiği bir şehirde bulunuyorsunuz. Kendi evinizdesiniz. Yabancılık çekmemenizi temenni ediyorum. İlişkileri yerel anlamda sürdürdüğünüz gibi ülkelerimizde daha üst seviyede diplomatik ilişkilerle yürütmekte. Kültürel Sosyal ve ticari anlamda olduğu gibi diğer alanlarda da işbirliği yapma temennisindeyim” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Büyükelçi ve Müsteşarlara çeşitli hediyeler verirken, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan Bangladeş’in kurtuluşunun 50. yılına özel Başkan Gürkan ismine yaptırılan plaketi taktim etti. (Bülten)

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