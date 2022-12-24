Umutları Vali Şahin!

SİNEM HATUN DAVUT

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’ndeki arazilerin dönümünün 125 bin TL olarak açıklanması Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerini ayağa kaldırdı. Üyeler, bölgede bulunan sulu arazilerin dönümün en fazla 30-35 bin TL olduğunu belirterek, 125 bin TL’nin çok fazla olduğunu dile getirdiler. Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli ise, bu konuda Malatya Valisi Hulusi Şahin’in yetiştiricilere yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’ndeki yerlerin bir kısmının hazine bir kısmının da mera olduğunu dile getiren Taneli, yerin pahalı olduğunu söyledi.

“KUYUMCU, İNŞAATÇI HAYVANCILIK İŞİNE GİRMESİN”

Yer konusunda sıkıntıda olduklarını belirten Taneli, “Ben Vali Bey’e, Yazıhan Kaymakamına, Yazıhan Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Benim Sayın Valimden tek istirhamım şu: 8-9 yıldan bu yana bunu bekleyen ve Birliğimize başvuru yapan insanlar mağdur edilmesin. Bu insanların hepsi burada yatırım yapmak istiyor. Fakat yer ve fiyatla ilgili bir sıkıntımız var. İnşallah Sayın Valim buna bir çare bulur. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi, bölgenin en büyüğü. Bunu hafife almak hakikaten çok yanlış olur. Ben arazinin dönümünün Yazıhan Bölgesi’nde bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Yer pahalı, biz ondan dolayı sıkıntıdayız. Yerin mutlaka ve mutlaka üyelerimize verilmesi gerekiyor. Çünkü bu işin emektarı bunlar, bu işi bu insanlar yapıyor. Bu insanlar geçimlerini bu sektörden kazanıyorlar. Biz herkesin kendi işini yapmasını istiyoruz. Eğer kuyumcuysa, inşaatçıysa başka yerde işini yapsın, hayvancılık işine girmesinler. Ben bu istirhamımı Sayın Valimin kale alacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“KURAK ARAZİNİN DÖNÜMÜ 600 TL”

Bölgede yaşadığını ve bölgedeki sulu arazilerin dönümünün 35 bin lira olduğunu belirten Yılmaz Özdoğan isimli yetiştirici, “O bölgedeki hazine araziler parayla satılmaz. Hazine köylünün merasıdır. Bölgedeki susuz arazilerin dönümü 500-600 lira, bin lira bile değil. Sulu arazilerin en güzel yeri ise 35 bin lira. Dönüm başı 10 ton pancar veren yerin dönümü 35 bin lira. Burada 20 bin dönüm arazi var ve gelip 35 bin liradan dönümünü alsınlar. 125 bin liraya Malatya merkezde aynı yeri alırsınız. Bu durumu Malatya’daki herhangi bir kişiye sorsanız size gülerler. Dağın tepesindeki arazinin dönümü 125 bin lira. Ben bölgede yaşıyorum” diye konuştu.

“İŞADAMLARININ HİBE OLARAK ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

10 yıldan buyana ümit verildiğini kaydeden Abuzer Gögüs isimli yetiştirici ise, “Bize Akçadağ’da Hara’nın bitişiğinde hazine arazileri vardı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi’ni oraya yapmak için söz verdiler. Daha sonra burayı işadamlarına verdiler ve vatandaşlar ortada kaldı. Bu ikincisi olacak. 10 yıl ümit verildi. Para yatırdılar. Tamam, yatırılan paralar büyük bir para değil ama hayvancılıkla uğraşanların hiçbirisi de zengin değil. Zenginler devletten hibe alıyor, kar ettikleri de yok, devlet zarar ediyor. Hepimiz arazinin dönümün 125 TL olmasına itiraz ediyoruz. Bu kadar vatandaşa yazık. 10 yıl gelip gidecek. Ondan sonra yüksek bir meblağ çıkaracaklar, burasının değeri bu denecek. İşadamları alacak. İşadamlarının da hibe olarak alacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“DURUMUMUZ OLSA KENDİ ARAZİMİZE YER YAPARIZ”

Kendilerine 8 yıldan beri söz verildiğini söyleyen Mehmet Atilla isimli yetiştirici de, “Bize 8 yıl boyunca söz verildi. Buradaki toplam arazinin 14 bin dönüm arazi olduğunu, 2 bin dönüm arazinin hayvancılık için kullanılacağını, 12 bin dönüm arazinin ise ortak ekim olarak kullanılacağını söylediler. En önemlisi de bize bu arazinin hibe olarak verileceği sözü verildi. Yüzde 60-70 hibe ile de tesisler yapılacağını belirttiler. Şu anda da arazilerin dönümünü 125 bin TL’den bize vermek istiyorlar. Biz bu parayı veremeyiz. İtiraz ediyoruz. Gerekirse Cumhurbaşkanımızla da görüşmeye hazırız. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten durumumuz olsa kendi arazimize yer yaparız” söyleminde bulundu.

“125 BİN TL HADDİNDEN FAZLA”

Nevzat Karaduman isimli yetiştirici ise, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi civarında yaşadığını belirterek, “125 bin lira çok fazla. Oranın dönümü en fazla 25 bin TL. Yazıhan’daki sulu arazilerin dönümünü şu anda 30 bin liraya veriyorlar. 125 bin TL haddinden fazla. Biz mümkün değil bu paraya oradan yer alamayız. Kimse de alamaz. Yazıhan Mısırdere’de bu paraya kimse arazi alamaz” dedi.