UMUTLAR TÜKENMESİN

Yeni Malatyaspor Bandırma müsabakasında yeşerttiği umutlarımızı maalesef karamsarlığa itti.

Göztepe karşısında en azında beraberlik ile sonuçlansa gelecek adına umutlarımız filizlenmeye devam edecekti.

Rahman buğra en son penaltı atacak oyuncu olacak iken penaltı atması gerçekten yanlış.

Oyuncuların mücadelesi gerçekten taktire şayan.

Ancak kazanamadığınız süreçte ne kadar savaşsanız ve mücadele etseniz hanenize puan ve puanlar eklenmeyince bir anlamı olmaz.

Hasan Özer Bandırma ve Göztepe müsabakasında kendi oyun anlayışını kısmen de olsa takıma aşıladı.

Ancak takım kadrosunun geniş olmaması ve bir iki oyuncu sakat ve cezalı olduğunda takımın kadrosunun zayıf olması dolayısıyla galibiyet almamız zorlaşır.

Donsah’ın bir an önce takıma katılması orta sahasının iyi olması Yeni Malatyaspor’un rakibe geniş alan vermemesi takımın dada çok pozisyon bulmasına ve rakibe pozisyon vermemesine sebep olur.

Bir an önce sakatları takıma katılmasının Yeni Malatyaspor takımının alternatif kadro ile mücadelesinde önemli katkı sağlar.

Takımda önemli olan oyuncuların mevcut yönetim ile maç başları ve alacaklarının düzenli ödenmesi.

Yine söylüyorum. Bir an önce ekonomik olarak takımın kaostan çıkması için çabalar olmalı.

Yoksa günü birlik ve geçici ödemeler ile takımın düzlüğe çıkması mümkün değil.

Verilen mücadele taktire şayan ancak işimiz hayli zor.