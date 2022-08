Umutlar destekte; gözler devlette

“174 bin arazi suya kavuşacak”

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’nın tahıl deposu olan Arguvan’da bu yıl istenilen ölçüde verim alınamadı. Hem buğday hem de arpa da rekoltenin yarı yarıya düştüğü Arguvan’da çiftçiler ne yapacaklarını kara kara düşünürken, umutlar yine devletin vereceği desteklere bağlandı. Devletin vereceği desteğin Arguvan çiftçisinin derdine derman olup olmayacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan tarımı başta olmak üzere devlet tarafından verilen desteklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arguvan’da kuru tarım yapıldığına dikkat çeken Aslantürk, Arguvan’ın kuzeyine yapılan Yoncalı Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte 174 bin arazinin suya kavuşacağını söyledi.

“BUĞDAYDA SIKINTILARIMIZ OLDU”

Buğday ve arpada bu yıl verim düşüklüğü yaşandığını ifade eden Aslantürk, “Yoncalı Barajı tamamlanırsa ve hizmete açılırsa ilimize, ilçemize ve milli ekonomiye çok büyük katkı sağlayacak. Sulama yapılan çok büyük bir oranda arazimiz yok. Karakaya Göleti’nin havzasında tarım yapan çiftçilerimiz var. Bunun dışında kuru tarım yapılıyor. Normal şartlarda dönüm başı 300-350 kilogram olması gereken arpa, bu yıl 200 kilogram ancak oldu. Hatta 50-100 kilogram verim alan yerimiz oldu. Özellikle buğdayda da sıkıntılarımız oldu. Bu yıl için verim beklentimiz çok yüksekti ama hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar buğdayı da etkiledi. Dönüm başı 200 kilogram buğday alamayan yerler oldu” şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA ÇİFTÇİLERİMİZİN SIKINTISI ÇOK”

“Şu anki çiftçilere verilen destekler yeterli değil. Bu destelerin artırılması gerekiyor” diyen Aslantürk, “Mazot, gübre desteğinin artırılmasından yanayız. Bitkisel üretime katkı sağlamak amacıyla farklı yapılan projelerin en önemlisi, girdi maliyetlerini kurtarabilmek için mazot ve gübre desteğinin daha da artırılması. Hükümetten böyle bir beklentimiz tabi ki var. Desteklerin verilme süreci de önemli. Çiftçinin paraya ihtiyacı olduğu zaman bu desteklerin verilmesi gerekiyor. Sadece Arguvan için değil Malatya’daki çiftçilerimizin sıkıntısı çok fazla. Destekler zamanında yapılırsa çiftçinin eli bir miktar rahatlar. Destekler olmazsa çiftçinin beli tamamen bükülür. Desteklerimizi zamanında alsak, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gübre ve mazotu borçla değil de nakit olarak alırız.” ifadelerini kullandı.

“BUĞDAY REKOLTEMİZ OLDUKÇA DÜŞÜK”

Yetkililerden çiftçiler adına destek isten Aslantürk, “Bizim buğday rekoltesinden beklentimiz yüksekti ama havanın kurak geçmesinden, yağmurun zamanında yağmamasından dolayı buğday rekoltemiz oldukça düşük. Yetkililerimizden ilçe çiftçimiz adına Yoncalı Barajı’nın bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca verilecek olan destekleri enflasyon artışına göre ve zamanında verilmesini istiyoruz. Destekler bu yıl içerisinde verilsin ki, çiftçilerimiz mazotunu, gübresini, ilacını, tohumunu bir an önce temin etsin. Her şeyin sıcağı sıcağına ve zamanında yapılmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.