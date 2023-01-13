Umudumuz sensin ‘Deli Yılmaz’

Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısında Cihat Arslan ve Hasan Özer’in merhem olamadığı Yeni Malatyaspor, göreve gelişiyle büyük yankı uyandıran Yılmaz Vural yönetiminde ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar zor zamanlarda kurtarıcı olarak akla gelen ve futbol severlerin ‘Deli Yılmaz’ olarak dillendirdiği Yılmaz Vural’ın sarı kırmızılı takıma merhem olup olamayacağı merakla bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonu Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısı bugün Denizlispor-Eyüpspor arasında oynanacak 20.hafta karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısını 24 Aralık’ta Denizlispor deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgiyle tamamlayan Yeni Malatyaspor, 3 hafta süren devre arasının ardından ikinci yarının ilk karşılaşmasında sahasında Bodrumspor’u ağırlayacak. Yeni teknik heyetiyle ilk kez görücüye çıkacak olan sarı kırmızılılar, Malatya Stadyumu’nda 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan 18 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 3 de galibiyet sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, bu maçlarda 15 puan toplayarak 16. sırada yer aldı. Ligin ilk yarısında iki farklı teknik adamla çalışan sarı kırmızılılar devre arasında Hasan Özer’le yolları ayırarak teknik direktör Yılmaz Vural’la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

CİHAT ARSLAN TAKIMI TOPLADI

Geçen yıl takımdan ayrılan oyuncuların yerine altyapıdan dahil ettiği kadrodaki oyuncularla Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un sezonu tamamlamasına yardımcı olan Cihat Arslan’la bu sezon 1. Lig’de 7 karşılaşmaya çıkan Malatya temsilcisi 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyetle tanışamadı. 7.haftada Sakaryaspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası sarı kırmızılı takımda Cihat Arslan’ın görevine son verilerek göreve Hasan Özer getirildi.

HASAN ÖZER’İN DOKUNUŞU YETERSİZ KALDI

Hasan Özer’le çıkılan ilk maçta Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci maçta deplasmanda Bandırmaspor’u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Özer, göreve geldiği ilk haftalarda hücuma dayalı futbol anlayışıyla sıkça eleştirilse de sarı kırmızılı takımın oynadığı oyun her kesimin beğenisini topladı. Bazı karşılaşmalarda oynadığı oyunun karşılığını tabelada alamayan Yeni Malatyaspor’un yükselen performansı şut ve gol sayılarına da yansıdı.

Bandırmaspor deplasmanında alınan sürpriz galibiyet sonrası, sahasında Göztepe’yi konuk eden Hasan Özer’in öğrencileri, 9 isabetli şut attığı ve bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, 11. haftada ligde üç hafta üst üste kazanan Altınordu’ya konuk oldu. Hasan Özer yönetimindeki Yeni Malatyaspor maçın başından sonuna kadar rakibinden çok üstün bir performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, 11 isabetli şut attığı maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Haqi Osman bu maçta da takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Deplasman karnesini üst üste topladığı puanlarla düzeltmeye başlayan sarı kırmızılılar, aynı başarıyı iç sahada oynanan karşılaşmalarda bir türlü gösteremedi. Altınordu galibiyetinin ardından iç saha şanssızlığını kırmaya evinde konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında çok yaklaşan Yeni Malatyaspor, soyunma odasına 2-0 önde girdiği maçtan Hasan Özer’in tartışmalı hamleleri yüzünden 2-2 eşitlikle ayrıldı. Ligin son sırasında bulunan ve bütün takımların neredeyse galip geldiği Gençlerbirliği’ne 1 puanı hediye eden sarı kırmızılılar, Hasan Özer yönetiminde sonrasında oynanan 6 maçta istenen puanları da bir türlü hanesine yazdıramadı. İç sahadaki galibiyetini 18. haftada Keçirengücü karşısında 1-0’lık skorla alan Yeni Malatyaspor, Özer’le 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

YILMAZ VURAL DÖNEMİ

Üst üste 3 sezon boyunca korkulu rüyalar gördüğü 5 yıllık Süper Lig serüveni geçtiğimiz sezon sona eren Yeni Malatyaspor, kısıtlı imkanlar yüzünden 1. Lig’de de dikiş tutturamadı. Transfer tahtası kapalı bulunan sarı kırmızılılar, ligin en genç kadrosuyla büyük ve tecrübeli takımları arasında kümede kalma yarışı veriyor. Devre arasına girilirken patlak veren maddi krizin çözüme kavuşmasıyla işlerin şimdilik yoluna girdiği Malatya ekibi ikinci yarıya tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlanıyor. Antalya’da 2 Ocak’ta kampa giren sarı kırmızılılar kamptaki son çalışmasını dün yaparak Malatya’ya hareket etti. Pazar günü Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam edecek olan Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural’la çıkacağı ilk maçta 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.