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Anasayfa / Asayiş / Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ümraniye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Ümraniye’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili Ümraniye ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 Ocak 2022 tarihinde Armağanevler Mahallesinde S.A. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli şahsın Armağanevler Mahallesinde bulunan ikamet adresine aynı gün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adresi ve müştemilatında aramalar yapıldı.

Derme çatma kurulmuş merdiven altı diye tabir edilen bölümde ve ikamet adresinde yapılan aramada, 12.148 gram bonzai, 2 parça halinde paketlenmiş 30 gram bonzai, 3 bin 235 TL, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan S.A., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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