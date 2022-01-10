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Anasayfa / Asayiş / Ümraniye’de kaygan zeminde ağaç ve direğe çarpıp yola savruldu

Ümraniye’de kaygan zeminde ağaç ve direğe çarpıp yola savruldu

ümraniye’de kaygan zeminde ağaç ve direğe çarpıp yola savruldu
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Ümraniye’de kaygan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol üzerindeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Akdeniz’de Caddesi üzerinde 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 BFS 536 plakalı Nissan marka araç sürücüsü Semih Pıtır isimli vatandaş cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı, ardından yola savruldu. Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan sürücü Pıtır’ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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