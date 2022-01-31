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Ümraniye’de asker eğlencesinde pompalı tüfekle ateş açan şahıs yakalandı

ümraniye’de asker eğlencesinde pompalı tüfekle ateş açan şahıs yakalandı
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Ümraniye’de asker eğlencesi yapan konvoydaki bir araçta bulunan kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, tüfeği ateşleyen yaşı küçük şahıs hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, asker eğlencesi yapma amacıyla konvoy oluşturan araçlarda bulunan bir kişi pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Polis ekipleri olayın ardından harekete geçti.

Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğu ve olayın gerçekleştiği gün aracın İ.E. isimli şahsın kullanımında olduğu anlaşıldı. Araç içerisinde bulunan ve pompalı tüfek ile havaya ateş eden şahsın ise A.Ç. isimli yaşı küçük bir şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheliler polislerce ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olay anında kullanılan 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan İ.E. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, A.Ç. ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.

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