“Umduğumuzu bulamadık”

HÜSEYİN KOCAMAN

TOKİ sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya için açıklanan konut sayısının yetersiz, aylık taksit tutarının ise emeklilere göre fazla olduğunu dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, konut projesinden umduklarını bulamadıklarını ifade etti.

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği konut projesinin detayı açıklandı açıklanmasında da Malatyalı emekliler, ne yazık ki umduklarını bulamadılar. Malatya için hem konut sayısından hem de aylık ödenecek taksitlerden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH gazetesine bir değerlendirme yaptı.

TOKİ konutlarının çok güzel bir proje olduğunu belirten Tangüner, konutların aylık kredilerinin emeklilere göre çok pahalı olduğunu söyledi.

“MAALESEF OLMADI”

Beklentilerinin Malatya’ya 3 bin 500 konut yapılması yönünde olduğunu dile getiren Tangüner, “Malatya’ya verilen bina sayısı az. Malatya’da toplamda 2 bin 251 sosyal konut yapılacak. Malatya merkeze 430 konut, Battalgazi ilçesinde 750 konut, Darende’ye 4.Etap 241 konut, Arapgir’e 100 konut, Darende Balaban’a 120 konut, Doğanşehir’e 200 konut, Hekimhan 2.etap 100 konut, Kuluncak’a 100 konut, Pütürge’ye 2. Etap 100 konut, Yazıhan 2.etap 110 sosyal konut yapılacak. Bu sayı bizim için yeterli değil. İleriki günlerde bu sayı artar mı bilmiyorum ama bizim beklentimiz konut sayısının 3 bin, 3 bin 500 tane olmasıydı. Maalesef olmadı” şeklinde konuştu.

“EMEKLİLERİN BU TAKSİTLERİ ÖDEME ŞANSI YOK!”

“Konutların aylık kredi taksitleri çok yüksek” diyen Tangüner, “2 bin 600-3 bin lira civarında. Emeklilerin bu taksitleri ödeme şansları yok. Emeklilerimizin yüzde 50’si 2 bin 500 ila 4 bin 500 lira arasında maaş alıyorlar. Emeklilerimizin yüzde 50’sin evi yok ve kirada oturuyorlar. Bunun ödemesini nasıl yapacaklar? Biz emekliler açıklanan konut projesinden umduğumuzu bulamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Üzüldük. Konut çıkan emeklilerimiz peşinatı ve aylık 3 bin lirayı nasıl ödeyecekler? Tek isteğimiz konut sayısının artması ve kredi taksit fiyatının düşürülmesi” ifadelerini kullandı.