Ülkü Ocakları’ndan Gazeteci Özkan’a sert tepki

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, Yeni Malatyaspor’un Mali Genel Kurulu’nda yaşanan olaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Şengönül, “Yeni Malatyaspor’un komünizm yuvası olmasına müsade etmeyiz” dedi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül yapmış olduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurulu’nda gelişen olaylar akılla ve mantıkla izah edilemeyecek bir karaktere bürünmüştür. Yeni Malatyaspor yönetiminin içerisine düştüğü acziyeti fırsat bilen bazı çevreler meydanı boş bulmuş ve bu meydanda rahatça at koşturabileceklerini zannetmişlerdir.

Kendisini gazeteci olarak tanımlayan ve Yeni Malatyaspor’da Divan Kurulu üyeliği yaptığı anlaşılan Duran Özkan adlı bir zatın İstiklal Marşı’mızın okunacağı esnada provokatif bir eylem içerisine girerek ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk devrim şehitleri için sizleri birer dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum’ şeklinde naralar atması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini de bu pespaye ifadelerinin başlarına ekleyerek ali cengiz oyunları içerisine girmesi, çizilen kirlice senaryonun muhtevasını gözler önüne sermektedir. Duran Özkan’ın bu taktikleri kimlerden öğrendiği elbette ki meçhul değildir. Nitekim siyaset arenasında vatan ve millet düşmanlarıyla işbirliği yapıp ardından Atatürk’ümüzün arkasına saklanarak bu kirlerini temizlemek isteyenler gibi Özkan da aynı taktikleri uygulamıştır. Bu zatın yolu da yol yürüdüğü arkadaşları da bellidir. Herkes bilsin ki; hırsızdan, arsızdan, üniversite basandan, millet düşmanları ile işbirliği yapandan, polisimize ve askerimize kurşun sıkandan devrim şehidi olmaz, olamaz. Bu kimselerden olsa olsa ya terörist olur ya da vatana kurşun sıkanlara yardakçılık yapan hainler olur. Hiç kimse meydanı boş zannetmesin; Ülkü Ocakları meydandadır, Ülkücüler ve Bozkurtlar her türlü ihanete ve ihanet odaklarına karşı hazır ve nazırdır. Sabrımız sınanmasın, varlığımız yadsınmasın, tavrımız net, duruşumuz asildir. Ülkü Ocakları vatan nöbetindeki 57. Alay’dır. Var olsun Ülkü Ocakları!” (Haber Merkezi)