Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Şengönül’den Gençlere Çağrı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, okulların açılması ile birlikte Malatya’ya gelen üniversite öğrencilerine destek olmak için kampanya düzenledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Şengönül ve yönetimi, Malatya’ya yeni gelen öğrencilere yardımcı olmak, onların sıkıntı çekmeden kayıt ve yerleşme işlemlerini yapmalarını sağlamak amacıyla şehrin farklı yerlerine stantlar açtı.

Açılan stantlarda ocakçı gençlerle beraber yer alan Şengönül; “Gençlerin iyiyi, güzeli, doğruyu görüp; hakkaniyeti tatbik edebilecekleri yegane dergah kapısı burasıdır. Öğrencilerimizin yönelimlerinden de görüyoruz ki; bizler doğru yoldayız. Teşkilat olarak hemen hemen birçok vilayetten öğrenci bünyemize müdahil oldu; olmaya da devam ediyor. Her vilayetten katılım olması, bizler için büyük gurur; ama yetmez.” dedi.

Şengönül, “Amacımız nezih şehrimizin en güzel yanlarıyla bilinmesi, yeni gelen gençler tarafından tanınması ve sorunsuz bir şekilde adapte olmalarıdır. Ülkü Ocakları, tüm ülke gençliğinin güvenle tabii olabileceği tek yapılanmadır. Önceliği Türk Gençliği ve onların eğitimi olan başka bir yapılanma göremezsiniz.” diyerek ülkü ocaklarının çalışmalarını standa gelen gençlere anlattı. (Bülten)