“Ülkemiz bazı zorluklar yaşıyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fuzuli Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Pekel, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Başkanvekili Adil Demirel ile birlikte Fuzuli Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi.

“BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Fırsat buldukça esnaflarla bir araya geldiklerini ifade eden Tüfenkci, “Her fırsat bulduğumuzda esnaflarımızla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyoruz. Bugün de esnaflarımızı tek tek ziyaret ederek onları dinledik. Biz sürekli sahadayız, ilçe ziyaretlerimiz ve mahalle ziyaretlerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi de sürekli yapıyoruz. Esnafımızın isteği ve talebi varsa bunları dinliyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde olmak, onları dinlemek bizim temel görevimiz. Tabi dünya zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz de bu süreçte bazı zorluklar yaşıyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Tüfenkci, ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ettiklerini de belirterek, “Esnafın korunması ve ticari faaliyetlerin sıkıntıya uğramaması için hükümetimiz önemli adımlar attı, atmaya da devam ediyor. İnşallah bu süreci en az hasarla atlatacağız. Şu da bir gerçek dünyada yaşanan onca sıkıntıya rağmen Türkiye ihracat ve büyüme rakamlarıyla birçok ülkeden iyi durumda. Hükümetimiz hiç bir zaman esnafını, çalışanını zor durumda bırakmadı. Güçlü ve sosyal devlet olmanın verdiği özgüvenle bu süreci atlatıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da çözümün adresi AK Parti olacaktır” ifadelerini kullandı. (Bülten)