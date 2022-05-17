Ulaşımda tüp geçit dönemi başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Eskimalatya ve Hatunsuyu Mahallesi’ndeki tren hatları alt geçidine yapılan tüp geçit çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, hemzemin geçitlerde çalışmalar başladı. Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergâhta yer alan hidrolik yapıyla yapılmış, demiryolunun ilk yapılarından olan taş köprünün yerine yapılacak olan tüp geçit çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda bitirilmesi planlanan alanda çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Hemzemin geçitte bulunan taş köprüdeki geçişlerin yoğun olması ve tek geçişli olması nedeniyle yeni bir projenin yapılması Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmesinin ardından, Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) çalışma başlattığı alanda çelik plakalı koruge borudan tüp geçit yapılıyor. İmar planına uygun bir şekilde çift gidiş gelişe uygun olarak yapılan çalışmaların imalatında son aşamaya gelindi.

Tüp Geçitle Birlikte Planlanan Alt ve Üst Geçitler Kısa Zamanda Yapılacak

Hemzemin geçiş olarak tabir edilen, demiryollarının 1930’larda yaptığı geçişlerin mevcut araçlara yeterli olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Bakanımızla birlikte Ulaştırma Bakanlığımız ve Devlet Demir Yollarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde gerek Battalgazi alt geçidiyle ilgili, gerek Hatunsuyu alt geçidiyle ilgili, gerek Topsöğüt alt geçidiyle ilgili ve Anayurt Bulvarı’nda 2.Ordu geçişleriyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Hatunsuyu ve Battalgazi’nin yer ihalesi ve yer teslimi yapıldı çalışmalar devam ediyor. Topsöğüt’ün ihalesi yapıldı, yakında yer teslimi yapılacak. Çalışmaların Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (Bülten)