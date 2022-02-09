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Anasayfa / Asayiş / Ula’dan kaçtı, Menteşe’de kaza yaptı

Ula’dan kaçtı, Menteşe’de kaza yaptı

ula’dan kaçtı, menteşe’de kaza yaptı
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Muğla’nın Ula İlçesi polis çevirme noktasından 07 ASR 007 plakalı araç ile kaçan şahıs, Menteşe İlçesini birbirine kattı.

Onlarca polis ekibini peşine takıp yaklaşık 40 dakika kaçan Fatih G. isimli şahıs, Adliye kavşağının üst kısmında 48 T 0022 plakalı taksiye çarpıp kaza yapınca yakalandı.

1,69 promil alkollü çıkan Fatih G’ye çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tepki gösterdi.

Kovalamaca sırasında şans eseri kimse yaralanmadı.

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