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Anasayfa / Asayiş / Ukrayna’dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne’ye geldi

Ukrayna’dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne’ye geldi

ukrayna’dan tahliye edilen ilk türk kafilesi edirne’ye geldi
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Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’na ulaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna’ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye’ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı’nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

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