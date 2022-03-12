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Ukrayna’da soğuk hava deposu vuruldu

ukrayna’da soğuk hava deposu vuruldu
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı.

Rusya, 17 gündür saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’da askeri noktalarla birlikte sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Okulları, hastaneleri, marketleri ve evleri bombalayan Rus askerlerinin hedefinde bu kez soğuk hava deposu vardı. Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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